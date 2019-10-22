Ліберальна партія Джастіна Трюдо перемагає на виборах у Канаді

Ліберальна партія чинного прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо перемагає на чергових виборах до парламенту, що відбулися 21 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередні результати голосування, які опублікували CBC News і CTV News.

Згідно з даними, Ліберальна партія отримує 156 із 338 місць у парламенті, що дає їй найбільші шанси сформувати уряд більшості. Щоб сформувати більшість, партія повинна виграти в 170 округах.

Друге місце посідає Консервативна партія Канади на чолі з Ендрю Широм, що перемогла в 122 округах. Квебекський блок лідирує у 32 округах, Нова демократична партія - 24, зелені - трьох.

Всього для участі у виборах зареєстровано 21 партію. В країні налічується 24,7 млн виборців.

Нагадаємо, Трюдо подав генерал-губернатору Канади заяву про розпуск парламенту 11 вересня. Вона була схвалена.

Як писало раніше РБК-Україна, Трюдо заявляв, що Канада буде продовжувати санкції щодо Росії та її фізичних осіб у зв'язку з агресією проти України.