Либералы призвали Байдена приступить к переговорам с Россией. В Белом доме отреагировали

Конгрессмены призвали Байдена объединить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, оказываемую США Украиной, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистических условий для прекращения огня".

Кроме того, однопартийцы президента США выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон не ведет регулярного диалога с РФ для прекращения затяжной войны, и напоминают о ее глобальных последствиях: росте цен в Соединенных Штатах и опасности ядерного удара РФ.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби ответил, что без участия Украины это невозможно.

"Мы, разумеется, ценим взгляды, выраженные этими членами Конгресса. Знаем об этом письме. Ценим их обеспокоенность происходящим в Украине", - отметил Кирби.

Он напомнил, что без участия украинской стороны США не будут вести переговоров с Россией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но только при правлении нового президента. Он сделал такое заявление после того, как Путин подписал "документ" об аннексии украинских областей.