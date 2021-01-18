Пільгова ціна на газ може залишитися і після карантину, - експерт

Пільгова ціна на газ може залишитися і після карантину. Мається на увазі, що знижені ціни можуть бути і після 31 березня.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".

Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович підкреслив, що такі кроки дозволять швидко вийти з кризи у короткостроковій перспективі. Але можуть створити й нові проблеми в майбутньому, оскільки встановлена "стеля" тарифу потенційно нівелює конкуренцію.

До того ж ця ситуація йде врозріз з домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Експерт підкреслив, що така регуляція підриває віру у ринок, адже немає жодних гарантій, що "пільгову" ціну не продовжать і після 31 березня.

"Навіть якщо кажуть, що це тимчасова міра - до кінця карантину або опалювального сезону, це крок назад. Ми розуміємо, що багато речей, які у нас вводили тимчасово, можуть бути постійними. Перше ПСО теж було тимчасовим, але розтягнулося на довгі п'ять років", - сказав Ніцович.

Він додав, що ПСО призвело до негативних наслідків для ринку в цілому, формуванню боргів, маніпуляціям з газом, який призначений для різних споживачів.

Як писало РБК-Україна, уряд України прийняв рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривні за кубометр.

Нагадаємо, минулого тижня КМУ вирішив обмежити ціну на газ для населення на час карантину.

За даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.