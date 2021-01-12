Міненерго пропонує знизити тарифи на газ з лютого на 44%

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство енергетики запропонувало розглянути варіант, коли з 1 лютого 2021 року ціна на газ буде обмежена для "вразливих" споживачів. Ціна буде зафіксована на рік.

Про це міністр енергетики Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

"За нашими розрахунками мова йде про рівень ціни 5 356 грн, тобто на 44% менше ніж середньозважена ціна у січні. Для розуміння, якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна у лютому збільшиться ще приблизно на 15%", - повідомив він.

За його словами, державна компанія "Укргазвидобування" буде продавати постачальникам "вразливим" споживачам газ за ціною "хаб мінус". Ціна буде переглядатися раз в рік на підставі котирувань на біржі у листопаді. При цьому постачальники зможуть конкурувати, пропонуючи меншу націнку до цієї ціни. Однак максимальний рівень націнки буде обмежений.

"Споживачі зможуть так само вільно обирати собі постачальника, при цьому, якщо вони не є "вразливими" споживачами, то вони зможуть обирати і контракти не з фіксованою на рік ціною, а будь-які інші контракти", - додав він.

Як нагадав Вітренко, основними постачальниками населенню (побутовим споживачам) є регіональні газопостачальні компанії, так звані облгаззбути. Їхня ціна за тисячу кубометрів у січні - від 6 990 до 10 800 грн. Середньозважена - 9 618 грн. У газопостачальної компанії "Нафтогазу" ціна - 7 220 грн. "Тобто у облгаззбутів в середньому ціна на 33% вища. Але при цьому їхня частка "ринку" - 89%", - повідомив міністр.

Відзначимо, згідно зі ст. 16 закону "Про ринок природного газу" вразливі споживачі - це ті, що мають право на субсидію для відшкодування витрат за спожитий природний газ та іншу адресну допомогу, що надається у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у Кабінеті міністрів за дорученням напрацювали шляхи вирішення питання зростання тарифів на газ для населення. В уряді мають два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи.

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.