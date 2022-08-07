Дворазовий чемпіон НБА Медведенко продав чемпіонські перстні на підтримку України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис легенди у Facebook .

Колишній форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" завершив аукціон напередодні. Українець продав свої нагороди за понад 250 тисяч доларів.

"Багато хто відмовляв мене, але я не шкодую ні на секунду. Це все було варто того, і далі нас чекає реалізація багатьох ініціатив і порятунок життів українських дітей. Пам'ятайте, що Україна сильна кожним українцем, кожним, хто зараз робить все заради перемоги, заради майбутнього", – написав Медведенко.

Уродженець Київщини Медведенко розпочав ігрову кар'єру в столичному "Будівельнику" наприкінці 90-х. У 2000-2006 рр. він захищав кольори "Лейкерс" і тріумфував із командою в НБА у сезонах 2000/01 і 2001/02.

Після завершення ігровою кар'єри Медведенко зайнявся тренерською діяльністю і громадським активізмом. Зокрема, він балотувався до Верховної Ради на виборах-2019 від партії "Голос".