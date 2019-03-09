Лейбористи відклали внесення поправки про другий референдум щодо Brexit

За словами лейбористів, під час засідання парламенту 12 березня вся увага має бути на угоді Мей

Британская оппозиционная Лейбористская партия решила отложить внесение на рассмотрение парламента поправки о проведении второго референдума по выходу Британии из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам представителей Лейбористской партии, во время заседания британского парламента 12 марта все внимание депутатов должно быть сосредоточено на рассмотрении соглашения о Brexit предложенном премьер-министром Терезой Мэй.

Однако, если парламент снова отклонит соглашение Мэй, то лейбористы готовы будут внести на рассмотрение вопрос о проведении второго референдума о Brexit. Сторонники этой идеи считают, что могут получить поддержку парламента, если поправка будет рассматриваться депутатами как единственный возможный способ выйти из Европейского союза.

Напомним, председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил о возможности переноса выхода Британии из Европейского союза. Крайним сроком Brexit может стать начало июля 2019 года.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти.

Отметим, Европейский союз дал Британии всего 48 часов, чтобы подать предложение относительно выхода из тупика Brexit. Такое ограничение Евросоюз решил установить после провала переговоров с Британией.