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Дві квартири і 32 тисячі євро готівкою: Кулеба подав декларацію

Новини » Політика     28.05.2020 - 11:51
Дві квартири і 32 тисячі євро готівкою: Кулеба подав декларацію
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За минулий рік Кулеба заробив майже 2,8 млн гривень

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав декларацію за 2019 рік. Згідно з нею, міністр володіє двома квартирами в Києві, має два рахунки в банках і 32 тисячі євро готівкою.

Про це свідчать дані декларації Кулеби в Єдиному реєстрі.

Так, за 2019 рік він заробив 2 млн 787 тисяч 432 гривні працюючи в секретаріаті Кабінету міністрів та в Міністерстві закордонних справ. У нього відкриті дві банківські рахунки - на 95 312 і 20 962 гривень. Також Кулеба є власником двох квартир в Києві - на 52,9 і 125,7 квадратних метра.

Згідно з декларацією, у нього є дружина Євгенія і двоє дітей. Дружина є власником громадської організації "Місто-Сад". За минулий рік вона заробила 723 тисячі 786 гривень в результаті діяльності громадської організації.

В Національному агенстві з питань запобігання корупції (НАЗК) також зазначили, що станом на 28 травня декларацію ще не подали жодного з двох президентів: Петро Порошенко (п'ятий президент) і Володимир Зеленський (діючий).

Нагадаємо, в першу чергу буде проведена перевірка декларація президентів, прем'єр-міністрів, міністрів, суддів вищий судів і народних депутатів.

Раніше РБК-Україна писало, що термін подання щорічних декларацій завершується 31 травня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України декларацияДмитро КулебаНАПК
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