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ПСЖ оформив трансфер героя Євро-2016

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Париж, Четвер 04 серпня 2022 21:50
ПСЖ оформив трансфер героя Євро-2016 Фото: Ренату Санчеш виступатиме на "Парк де Пренс" (psg.fr)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної Португалії Ренату Санчеш змінив французький "Лілль" на столичний "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Хавбек завершив виступи в складі "догів" заради переїзду в Париж. За "Лілль" він провів три сезони.

Санчеш уклав із ПСЖ контракт на 5 років. Трансфер португальця коштував парижанам орієнтовно 15 млн євро. Три роки тому "Лілль" віддав за нього "Баварії" 20 мільйонів і перезапустив кар'єру таланта.

На весь голос Санчеш про себе заявив на чемпіонаті Європи-2016. Він став відкриттям форуму в складі тріумфаторів турніру – збірної Португалії. Потім він перебрався до Мюнхена, де не зміг закріпитися в обоймі.

У літнє трансферне вікно Ренату Санчеш став четвертим і наразі найгучнішим підписанням ПСЖ. Раніше чемпіон Франції оформив переходи оборонця Мукіеле, хавбека Вітіньї та нападника Екітіке.

Нагадаємо, що на старті сезону ПСЖ здобув Суперкубок Франції після розгрому "Нанта".

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ПСЖ Евро-2016
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