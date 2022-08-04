ПСЖ оформив трансфер героя Євро-2016
Півзахисник збірної Португалії Ренату Санчеш змінив французький "Лілль" на столичний "Парі Сен-Жермен".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Хавбек завершив виступи в складі "догів" заради переїзду в Париж. За "Лілль" він провів три сезони.
Санчеш уклав із ПСЖ контракт на 5 років. Трансфер португальця коштував парижанам орієнтовно 15 млн євро. Три роки тому "Лілль" віддав за нього "Баварії" 20 мільйонів і перезапустив кар'єру таланта.
На весь голос Санчеш про себе заявив на чемпіонаті Європи-2016. Він став відкриттям форуму в складі тріумфаторів турніру – збірної Португалії. Потім він перебрався до Мюнхена, де не зміг закріпитися в обоймі.
У літнє трансферне вікно Ренату Санчеш став четвертим і наразі найгучнішим підписанням ПСЖ. Раніше чемпіон Франції оформив переходи оборонця Мукіеле, хавбека Вітіньї та нападника Екітіке.
#WelcomeRenato pic.twitter.com/iJtcqiHt4v— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 4, 2022
Нагадаємо, що на старті сезону ПСЖ здобув Суперкубок Франції після розгрому "Нанта".
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