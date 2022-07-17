ru ua
Нд, 17 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Барселона" узгодила трансфер Лєвандовскі з "Баварії"

Новость на русском →
Іспанія, Неділя 17 липня 2022 10:29
"Барселона" узгодила трансфер Лєвандовскі з "Баварії" Фото: Роберт Лєвандовскі розпочинав готуватися до сезону в "Баварії" (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Перехід форварда Роберта Лєвандовскі після тижнів перемовин таки оформили іспанська "Барселона" та мюнхенська "Баварія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Каталонці анонсували перехід бомбардира. 17 липня він пройде медогляд і після всіх формальностей підпише контракт із "блаугранас".

Орієнтовна вартість трансферу – 45 млн євро. Лєвандовскі домовився про угоду з "Барсою" на 3 роки. Також контракт матиме опцію продовження співпраці ще на сезон.

Польський нападник провів у складі "Баварії" 8 сезонів і здобув усі можливі трофеї. Лєвандовскі 8 разів став чемпіоном Німеччини, виграв 3 Кубки та 5 Суперкубків країни, тріумфував у Лізі чемпіонів 2019/20, Суперкубку УЄФА-2020 і на Клубному чемпіонаті світу-2020.

Усього за "Баварію" форвард зіграв 375 матчів у всіх турнірах, у яких забив 344 м'ячі та віддав 72 результативні передачі. У кампанії 2020/21 Лєвандовскі побив "вічний" рекорд Герда Мюллєра за результативністю впродовж одного сезону Бундесліги (41 м'яч).

У 2020 році бомбардир був головним претендентом на "Золотий м'яч". Проте, редакція France Football несправедливо позбавила поляка нагороди, зіславшись на "нерівні можливості" всіх футболістів у ковідний сезон. Натомість Лєвандовскі взяв приз The Best від ФІФА в 2020 і 2021 рр.

До слова, раніше "Барселона" підписала бразильця Рафінью з англійського "Лідса".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баварія Барселона Левандовски Чемпіонат Іспанії
NEWS
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року