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Форвард "Баварії" став гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Новини » Спорт     29.11.2019 - 16:57
Форвард "Баварії" став гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Фото: Роберт Левандовскі (fcbayern.com)

Левандовскі відзначився покером в ворота "Црвени Звезди"

Нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі був визнаний кращим гравцем тижня 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У боротьбі за це звання польський форвард випередив капітана каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі, воротаря ПСЖ Кейлор Наваса і форварда Ромелу Лукаку з "Інтера".

Нападник забив чотири м'ячі в гостьовому матчі з сербською "Црвеною Зіркою" (6:0). Форвард чотири рази вразив ворота суперника за 14 хвилин, оформивши найшвидший покер в історії Ліги чемпіонів. Всього цього розіграшу Ліги чемпіонів Роберт Левандовскі забив 10 голів в 5 турах.

На другому місці розташувався форвард "Ред Булл Зальцбург" Ерлінг Холанд, який забив 8 м'ячів. Замикає трійку кращих бомбардирів найпрестижнішого єврокубка гравець атаки загребського "Динамо" Міслав Оршіч.

Нагадаємо, Левандовскі став найкращим бомбардиром "Баварії" в Лізі чемпіонів.

Двоє гравців "Динамо" потрапили в символічну збірну тижня Ліги Європи "Шахтар" у виїзному матчі ЛЧ здобув нічию з "Манчестер Сіті"
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