Влітку відбудеться саміт НАТО. Серед головних тем - російська агресія

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАТО .

"Я радий оголосити, що наступний саміт лідерів союзників відбудеться 14 червня 2021 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Бельгія", - повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що організатори будь-яких провокацій проти країни пошкодують" так, як давно ні про що не шкодували". Росія буде сама визначати "червоні лінії".

Зазначимо, у Росії пояснили посилення військ на півдні країни.

РБК-Україна писало, що в Держдумі РФ допустили визнання "ЛДНР" і введення російських військ на Донбас.