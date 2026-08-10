Летит на 900 км и дешевле ракеты: британская компания создала дрон по технологиям Формулы-1
Британская компания MGI Engineering, основатели которой десятилетиями строили болиды Формулы-1, анонсировала начало серийных поставок ударного дрона-камикадзе TigerShark с октября 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на defence-blog.com.
Главное:
- Скорость. Дрон развивает до 750 км/ч, что ставит TigerShark в один ряд с самыми быстрыми камикадзе в своем классе.
- Дальность составляет до 900 км автономного полета без привязки к спутниковой навигации.
- Автономность. Навигация в условиях глушения GPS работает благодаря инерциальной системе и картографированию местности.
- Производство. Старт серийных поставок намечен на октябрь 2026 года, дрон будут производить в Британии на экспорт союзникам.
Скорость Формулы-1 в небе: на что способен TigerShark
Компания MGI Engineering, базирующаяся в Оксфордшире, представляет TigerShark как скоростное одноразовое ударное средство (one-way effector). Речь идет о дрете, который летит к цели, поражает ее и не возвращается назад, фактически выполняя функцию крылатой ракеты.
По характеристикам, обнародованным компанией, TigerShark развивает максимальную скорость 750 км/ч и преодолевает до 900 км на крейсерской скорости с модульной боевой нагрузкой в 300 кг. Заряд можно конфигурировать как для поражения целей взрывом, так и для задач радиоэлектронной борьбы – подавление сенсоров и систем связи противника.
Дрон способен действовать полностью автономно даже в условиях, когда спутниковые сигналы заглушены или подменены: за навигацию отвечает сочетание инерциальной системы и безкоординатного картографирования местности, разработанное в партнерстве с компанией Auterion, поставляющей программное обеспечение для автономного полета TigerShark.
Запуск осуществляется с наземной мобильной пусковой установки с помощью ракетного ускорителя, после чего полет поддерживают два турбореактивных двигателя – это позволяет применять беспилотник залпом, перегружая системы ПВО противника несколькими целями одновременно.
Проект Brakestop и конкуренты: зачем Британии свой дрон-камикадзе
Разработка TigerShark проходит в рамках британской правительственной программы Project Brakestop, которая должна ускорить создание дальнобойных автономных ударных систем через тесное сотрудничество Министерства обороны с частными компаниями.
MGI Engineering уже получила контракт на разработку в рамках этой программы и представила дрон на профильном мероприятии Project Brakestop в июне 2026 года с участием министра обороны Британии. За контракт на серийное производство компания конкурирует не менее двух других разработок - Crossbow от MBDA UK и SkyLance от Rotron Aerospace.
Впервые TigerShark представили публично на выставке DSEI в Лондоне в сентябре 2025 года, позиционируя его как более дешевую альтернативу крылатым ракетам на фоне беспокойства западных армий скоростью пополнения дорогостоящих боеприпасов во время затяжного конфликта.
Первые летные испытания прошли в апреле 2026 года. По словам главы Auterion, это было первым успешным испытанием системы такого класса в Европе за более чем десятилетие - TigerShark относится к тяжелой категории Group 4 среди беспилотных летательных аппаратов.
MGI планирует наращивать производство в четвертом квартале 2026 года и в 2027, а дрон будут производить полностью в Британии с возможностью экспорта союзным странам.
Ранее Британия объявила о создании отдельного подразделения дронов , заимствуя боевой опыт Украины для ускоренного развертывания беспилотников в войсках — на эти цели выделили значительные средства на автономное оружие, включая ударные FPV-дроны и наземные роботизированные платформы.
Между тем, и украинская оборонная промышленность продолжает развивать собственные дальнобойные ударные системы: недавно стало известно, что дрон-камикадзе "Февраль" превратили в носителя ракет, способных поражать цели на глубину до 200 километров со скоростью полета до 500 км/ч.