Летели "Цирконы", баллистика и дроны: сколько целей обезвредила ПВО во время ночной атаки РФ

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 10 августа.

Российские ракеты летели из Курской, Ростовской, Воронежской, Орловской областей РФ. Пока ВС ВСУ не раскрывают их количество.

Что касается дронов, то они атаковали из направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

"Враг атаковал Украину 120 ударными БпЛА типа Shahed (большинство из них - реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия", - рассказали защитники.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ и беспилотных систем;

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что главное направление удара врага - Киевская область и Запорожье.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сообщили защитники неба.

В ПС ВСУ также подтвердили попадание некоторых российских целей на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - призывали защитники.