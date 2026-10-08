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ВСУ оттеснили армию РФ на Донбассе, - ISW

08:43 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
ВСУ оттеснили армию РФ на Донбассе, - ISW Фото: Ситуация на фронте остается динамичной (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Силы обороны Украины смогли прорваться вперед к востоку от Александровки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

7 октября российские захватчики продолжали ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденных успехов не добились, поскольку ВСУ проводили успешные контратаки.

На северо-востоке Харьковской области российские военные осуществили инфильтрацию к востоку от Волчанска. На фоне последних событий Силы обороны нанесли удар по российским военным юго-восточнее Хрипунов после вероятной российской инфильтрации.

6 и 7 октября оккупанты атаковали вблизи Купянска, Ковшаровки и Купянска-Узлового. Подтвержденного продвижения врага не зафиксировано - ВСУ проводили контратаки на севере Купянска.

По данным источника, связанного с Западной группировкой войск РФ, украинские силы контролируют Новоплатоновку, Грековку и Дружелюбовку, несмотря на заявления российской стороны о якобы установлении контроля над этими населенными пунктами.

В районе Лимана украинские военные продолжают контратаки в направлении восточного берега реки Жеребец. Российские войска пытаются сдержать украинские успехи в рамках операции "Вивальди".

Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что украинские силы продолжают контрнаступательные действия вдоль Жеребца. По его словам, преимущество ВСУ в живой силе и беспилотниках не дает российским войскам закрепиться у Лимана. Эти утверждения соответствуют предыдущим сообщениям ISW об успешных украинских контратаках на этом направлении.

К востоку от Краматорска российские военные также осуществили инфильтрацию. После этого украинские силы нанесли удар по российским позициям в западной части Малиновки.

В направлении Доброполья 6 и 7 октября российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденных территориальных достижений не имели. Украинские военные при этом проводили контратаки к северо-востоку от города.

На Гуляйпольском направлении российские войска 6 и 7 октября также атаковали, но продвинуться не смогли.

На западе Запорожской области оккупанты проводили ограниченные наступательные операции. По всей вероятности, эти действия были частью попыток обойти Орехов с западного и восточного направлений. Подтвержденного продвижения российских войск не зафиксировано.

Ранее РБК-Украина рассказывало о новых успехах Сил обороны на разных участках фронта.

Также мы показывали, как развивается операция "Вивальди" в Донецкой области.

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