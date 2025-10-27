RU

Война в Украине

Летели из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска: Украину ночью атаковали 100 дронов

Иллюстративное фото: Украину ночью атаковали 100 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 27 октября Россия осуществила массированную атаку дронами по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В целом противник применил 100 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей, запущенных с направлений Курск, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ).

Основную часть из них - около 70 единиц - составляли дроны-камикадзе типа "Шахед".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 9:00, ПВО сбила или подавила 66 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано 26 попаданий ударных дронов в девяти локациях.

Отмечается, что воздушная атака продолжается - в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских БпЛА. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и не игнорировать сигналы оповещения.

 

Обстрелы Украины

В ночь на 27 октября российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Сумской громады Несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасателям удалось ликвидировать все очаги горения. К счастью, пострадавших нет.

Однако известно, что в результате обстрела часть Сум осталась без энергоснабжения.

Война в Украине