Летели "Искандеры", "Бандероли" и почти 200 дронов: как ПВО отразилf ночную атаку РФ
Ночью на 2 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине - ракетами и более 170 дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Чем атаковала Россия
Враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М", запущенные из временно оккупированного Крыма, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, выпущенные из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Кроме того, РФ выпустила по Украине 174 ударных беспилотника:
- Shahed - около половины из них - реактивные модификации;
- S8000 "Бандероль";
- Гербера;
- дроны-имитаторы "Пародия".
Дроны летели с трех направлений - Орел, временно оккупированный Донецк и Гвардейское в оккупированном Крыму. Главными целями атаки стали Одесская и Киевская области.
Фото: как справилась ПВО с ночной атакой РФ (t.me/kpszsu)
По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 141 враждебную цель - 3 дрона-приманки S8000 "Бандероль" и 138 Shahed, Гербер и беспилотников других типов.
Последствия атаки
Обломки ракет и сбитых дронов упали в 16 локациях, еще в четырех местах зафиксировали падение обломков сбитых целей. Часть вражеских средств поражения до своих целей не долетела - обстоятельства этого уточняют.
В воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.
Напомним, утром 2 сентября в Голосеевском районе Киева возник пожар после падения обломков сбитого беспилотника. По его словам, подобный пожар произошел и накануне вечером в том же районе, а в Соломенском районе тогда загорелся частный дом.
Предварительной ночью значительные разрушения получила и Одесса: по данным Одесской областной военной администрации, повреждены 24-этажный жилой дом, офисные здания и два учебных заведения.
Пострадали восемь человек, среди них - пятилетний ребенок.