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Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:25 04.06.2026 Чт
2 мин
Россияне атаковали с шести направлений
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 264 российских дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 4 июня Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 293 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской обл., 293 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 264 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Россия увеличивает производство дронов

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, в апреле выпуск дронов в России вырос на 117% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В этом году Москва планирует изготовить 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей для беспилотников.

Кроме того, Россия существенно увеличила производство "Шахедов", однако значительная часть этого так называемого "собственного производства" базируется на комплектующих из Китая.

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