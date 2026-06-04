Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ

Этой ночью россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской обл., 293 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 264 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.