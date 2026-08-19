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В Запорожье погиб человек, еще шестеро ранены в результате атаки дронов

01:37 19.08.2026 Ср
1 мин
Попадания вызвали пожар - повреждены и жилые, и нежилые дома
aimg Екатерина Коваль
В Запорожье погиб человек, еще шестеро ранены в результате атаки дронов Фото: последствия российской атаки в Запорожье 19 августа (t.me/ivan_fedorov_zp)
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Ночью 19 августа российские беспилотники атаковали Запорожье. Погиб один человек, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По словам Федорова, российские беспилотники ударили по областному центру, повредив жилые и нежилые здания.

В результате попаданий возник пожар. По предварительным данным, шесть человек получили ранения.

Один человек, к сожалению, погиб.

Фото: последствия российской атаки в Запорожье 19 августа (t.me/ivan_fedorov_zp)

Запорожье уже не в первый раз оказывается под ударом дронов за последние дни. Еще 17 августа Россия атаковала город беспилотником - тогда на территории одного из садовых обществ вспыхнул пожар, и погибли два человека.

Продолжается массированная атака врага на другие регионы Украины. 18 августа Россия выпустила по Украине более 70 реактивных беспилотников, основным направлением удара стала Киевщина.

В тот же вечер в Киеве раздались взрывы на фоне атаки реактивных дронов - в Днепровском районе обломки одного из беспилотников упали во дворе пятиэтажного жилого дома.

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