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Літали в окупований Крим: суд заарештував 13 російських літаків

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Четвер 05 серпня 2021 16:06
Літали в окупований Крим: суд заарештував 13 російських літаків Фото: суд заарештував 13 російських літаків за польоти до Криму (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 5 серпня, суд наклав арешт на 13 літаків російських авіакомпаній. Оскільки вони використовувалися для перевезення пасажирів з / в закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АР Криму та Севастополя.

Досудовим розслідуванням було встановлено неодноразове порушення посадовими особами однієї з російських авіакомпаній, яка здійснює регулярні рейси до окупованого Криму, порядку в'їзду та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди українським інтересам.

"У період з 2019 року і по теперішній час, в порушення норм міжнародного та українського законодавства, авіаперевізником незаконно використовуються 13 пасажирських літаків марки Airbus, для переправлення осіб через держкордон України, а на його офіційному вебсайті здійснюється безпосередній продаж квитків в / з окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі заявили, що Україна вважає здійснення перельотів іноземними компаніями на територію півострова порушенням норм міжнародного права, які підривають суверенітет країни і порушують законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден.

У відомстві додали, що регулярні авіаперевезення в окупований Крим здійснюють 37 російських авіакомпаній.

Нагадаємо, в серпні минулого року Україна денонсувала авіаційні угоди СНД через незаконні польоти Росії в окупований Крим.

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