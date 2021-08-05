Летали в оккупированный Крым: суд арестовал 13 российских самолетов

В четверг, 5 августа, суд наложил арест на 13 самолетов российских авиакомпаний. Поскольку они использовались для перевозки пассажиров из / в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крыма и Севастополя .

Досудебным расследованием было установлено неоднократное нарушение должностными лицами одной из российских авиакомпаний, которая осуществляет регулярные рейсы в оккупированный Крым, порядка въезда и выезда из нее, с целью причинения вреда украинским интересам.

"В период с 2019 года и по настоящее время, в нарушение норм международного и украинского законодательства, авиаперевозчиком незаконно используются 13 пассажирских самолетов марки Airbus, для переправки лиц через госграницу Украины, а на его официальном вебсайте осуществляется непосредственная продажа билетов в / из оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что Украина считает осуществление перелетов иностранными компаниями на территорию полуострова нарушением норм международного права, которые подрывают суверенитет страны и нарушают законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

В ведомстве добавили, что регулярные авиаперевозки в оккупированный Крым осуществляют 37 российских авиакомпаний.