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У Росії горить 14 тисяч гектарів лісу, є загиблий

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Росія, Субота 10 липня 2021 14:10
У Росії горить 14 тисяч гектарів лісу, є загиблий Фото: Челябінську область РФ охопили масштабні лісові пожежі (rg.ru)
Автор: Юлія Струк

Челябінську область Росії охопили масштабні лісові пожежі. Уже відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зазначено, що через пожежі евакуювали понад 350 осіб, в тому числі 150 дітей.

"Зараз в п'яти пунктах тимчасового розміщення перебувають 179 осіб, 128 з яких - діти. Решта поїхали до родичів", - пише російське агентство.

При цьому ще в п'ятницю площа пожеж не перевищувала п'яти тисяч гектарів.

"Ліквідація пожежі ускладнюється сильним шквалистим вітром", - пояснювали в Міністерстві надзвичайних ситуацій Россі.

Так, вогонь від лісових пожеж в регіоні перекинувся на селища. Це сталося в селищі Джабик і населеному пункті Запасне Челябінської області, частина будинків згоріла.

Відзначимо, сильна пожежа в Карталинському районі почалася 8 липня, а до 9 липня природні пожежі в Челябінській області поширилися на два населених пункти - Джабик і Запасне, всього згоріло 71 будова, в тому числі 46 житлових будинків.

За даними МНС РФ, до ліквідації пожежі залучено близько 500 осіб і 115 одиниць техніки, а також 4 пожежних потяги.

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