Виключеного з фракції "Слуга народу" народного депутата Гео Лероса викликали на допит у справі про ухилення від сплати податків. Відповідну повістку направило Державне бюро розслідувань.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, повістка на допит до ДБР прийшла 3 вересня. Як стверджують в юридичній компанії "Міллер", допит буде по справі про ухилення від сплати податків. Слідчі дії санкціонував Печерський районний суд Києва. Допит призначено на 10:00 8 серпня.

Нагадаємо, Лероса виключили з фракції "Слуга народу" 1 вересня після того, як він виступив в парламенті з критикою президента України Володимира Зеленського та силового блоку.

Як заявив глава фракції Давид Арахамія, півроку Лерос робив скандальні заяви, але фракція не втручалася в його конфлікт з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Але коли ти знаходишся в партії президента і починаєш вже чіпати президента, і кажеш, що мені президент не подобається, я критикую його програму, його дії... Це нормальний процес, коли людина скаже, мені не подобається тут перебувати у партії президента - я піду в іншу партію", - додав Арахамія.

На виключення Лероса відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що у нього немає реакції "на хабарників і зрадників цієї країни".