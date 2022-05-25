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Кулеба назвав зброю, яку реально може дати Німеччина

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Отримання німецьких танків Leopard залишається у мріях української армії. Найбільш реалістичним сценарієм є те, що Україна отримає від Німеччини бронетранспортери Marder.

Про це на полях Давоського форуму заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Ми мріємо про Leopard, але до цього нам ще далеко... А ще є сага про "Гепарди", але мені потрібен попкорн, щоб дочекатися її завершення", - наголосив міністр, зазначивши, що інші поставки все ще в русі, зокрема українські військові продовжують навчання на німецьких САУ PzH 2000.

Кулеба розкритикував Німеччину за затримки у постачанні такої необхідної для української армії зброї. Він наголосив, що Берлін не хоче брати на себе провідну роль у постачанні озброєння, тоді як армія РФ продовжує нищити українські містаа.

Наразі німецька сторона офіційно оголошувала про наміри передати Україні свої гармати PzH 2000, самохідні зенітні установки "Гепард" та бронетранспортери Marder.

Очікується, що потужні PzH 2000 прибудуть в Україні відразу після того, як українські військові завершать тренуватися ними управляти. Тренування проходять на території Німеччини.

А от з поставками "Гепардів" були певні проблеми. Спочатку в Берліні заявляли про недостатню кількість боєприпасів до них та відсутність можливості їх поповнення, але наразі планується, що "Гепарди" відправлять в Україну вже у липні цього року.

Нагадаємо, напередодні український посол в Берліні Андрій Мельник звинуватив німецького канцлера Олафа Шольца у тому, що він не хоче постачати Україні важку зброю.

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