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Кулеба назвал оружие, которое реально может дать Германия

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Получение немецких танков Leopard остается в мечтах украинской армии. Наиболее реалистичным сценарием является то, что Украина получит от Германии бронетранспортеры Marder.

Об этом на полях Давосского форума заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Мы мечтаем о Leopard, но до этого нам еще далеко... А еще есть сага о "Гепардах", но мне нужен попкорн, чтобы дождаться ее завершения", - подчеркнул министр, отметив, что эти поставки все еще в движении, в частности, украинские военные продолжают обучение на немецких САУ PzH 2000.

Кулеба раскритиковал Германию за задержки в поставках столь необходимого для украинской армии оружия. Он подчеркнул, что Берлин не хочет брать на себя ведущую роль в поставках вооружения, тогда как армия РФ продолжает уничтожать украинские города.

Сейчас немецкая сторона официально объявляла о намерениях передать Украине свои пушки PzH 2000, самоходные зенитные установки "Гепард" и бронетранспортеры Marder.

Ожидается, что мощные PzH 2000 прибудут в украину сразу после того, как украинские военные завершат тренироваться ими управлять. Тренировки проходят на территории Германии.

А вот с поставками "гепардов" были определенные проблемы. Сначала в Берлине заявляли о недостаточном количестве боеприпасов к ним и отсутствие возможности их пополнения, но пока планируется, что "Гепарды" отправят в Украину уже в июле этого года.

Напомним, накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил немецкого канцлера Олафа Шольца в том, что он не хочет поставлять Украине тяжелое оружие.

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