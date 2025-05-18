Leopard, морские дроны и Cerber: Бельгия раскрыла помощь Украине на 1 млрд евро

Бельгия передаст Украине пакет военной помощи на сумму в один миллиард евро. В него войдет различная военная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TIJD .

По его словам, подавляющая часть помощи, 645 миллионов евро, имеет бельгийское происхождение.

"Производство силами собственной индустрии означает, что значительная часть средств возвращается в экономику Бельгии и поддерживает занятость в оборонном секторе страны", - заявил Франкен.

Как пишет издание, в новом пакете помощи Украина может рассчитывать на быструю поставку около 100 бронированных машин скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog.

Бельгия также передаст Украине пять беспилотных морских судов и другие беспилотники, шлемы, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения дронов, очки ночного видения и защитную одежду от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Также будет поставлено более 16 000 единиц оружия и пушек, а также 20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber и боевой танк Leopard с модернизированной пушечной башней для проведения испытаний.

Кроме этого Бельгия инвестирует в подготовку украинских техников по обслуживанию F-16 в рамках коалиции в сотрудничестве с бельгийской оборонной промышленностью. Бельгия также поддерживает запуск производственных мощностей по выпуску 70-мм ракет в Украине в сотрудничестве с местными компаниями. Предоставляется также программное обеспечение.