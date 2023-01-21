Leopard доставят в Украину, но идет дискуссия по поводу публичной подачи этого, - ГУР

Украина получит на свое вооружение танки Leopard. Однако на данном этапе идут переговоры о том, как публично представить эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
По его словам, Украина достигла значительного прорыва в получении военной помощи.
"За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники - это уже прорыв", - сказал Юсов.
Он также отметил, что, несмотря на отсутствие публичного решения о передаче танков, Украина их получит. Консенсус уже сформирован.
"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", - пояснил Юсов.
Напомним, западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.
Также ранее мы писали, что Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2., если будут соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.
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