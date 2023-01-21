Leopard доставят в Украину, но идет дискуссия по поводу публичной подачи этого, - ГУР

По его словам, Украина достигла значительного прорыва в получении военной помощи.

"За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники - это уже прорыв", - сказал Юсов.

Он также отметил, что, несмотря на отсутствие публичного решения о передаче танков, Украина их получит. Консенсус уже сформирован.

"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", - пояснил Юсов.