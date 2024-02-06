Leopard 2, Marder и не только. Rheinmetall отчитался о запланированной помощи Украине

Что уже было передано Украине

"Rheinmetall теперь является единственным оборонным подрядчиком, способным поставлять украинским военным большое количество новых боеприпасов среднего и крупного калибра", - говорится в заявлении.

Речь идет о снарядах для:

20-мм для боевой машины пехоты Marder;

40-мм боеприпас;

105-мм для танка Leopard 1;

120-мм танковые боеприпасы для "Леопарда 2".

До конца 2023 года также было изготовлено и поставлено 40 000 из 300 000 боеприпасов 35-мм к зениткам "Гепард".

Также Rheinmetall является важным стратегическим партнером Украины в поставке 155-мм артиллерийских боеприпасов, уже поставлено несколько десятков тысяч снарядов.

Планируемые поставки боеприпасов

Отмечается, что в 2024 году поступят еще десятки тысяч боеприпасов 155-мм. В декабре 2023 года правительство Германии также разместило заказ у Rheinmetall на поставку нескольких десятков тысяч снарядов в 2025 году.

Кроме Германии, еще одно государство-член НАТО поручило компании Rheinmetall поставить Украине большое количество 155 боеприпасов. Снаряды будут произведены испанской компанией Rheinmetall Expal Munitions и должны быть поставлены в 2025 году.

Поставка военной техники

Rheinmetall также оказывает Украине существенную поддержку в области боевых машин либо посредством многосторонних программ обмена Ringtausch с такими странами-партнерами, как Греция, Словакия и Чехия, либо посредством прямых поставок.

До конца 2023 года Rheinmetall поставила в Украину более 100 боевых машин пехоты Marder.

"Дальнейшие поставки в двузначном диапазоне состоятся в 2024 году", - сообщил концерн.

Помощь с танками

Компания Rheinmetall заключила контракт на поставку в Украину 25 основных боевых танков Leopard 1A5, а также пять бронированных эвакуационных машин и два танка Leopard 1 для автошколы.

Поставка запланирована на 2024 год, соответствующие работы состоятся в Унтерлюссе и Касселе.

"По поручению правительств Нидерландов и Дании компания Rheinmetall поставит 14 основных боевых танков Leopard 2A4. Два таких боевых танка уже доставлены для обучения украинских вооруженных сил. Остальные танки будут переданы в этом году", - пишет Rheinmetall.

Системы ПВО

"Успех 35-мм зенитки "Гепард" в Украине подчеркивает эффективность пушечной противовоздушной обороны, особенно против крылатых ракет и беспилотников. Эту традицию поддерживает современная система Skynex от Rheinmetall", - отчитывается производитель.

Система предназначена для операций на очень близких дистанциях, где управляемые ракеты неэффективны. Использование программируемых боеприпасов воздушного взрыва калибра 35 мм Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этой цели, обходится значительно дешевле, чем сопоставимые системы на базе управляемых ракет.

Более того, невозможно воздействовать или отклонять 35-мм снаряды средствами электронного противодействия.

В прошлом году первая система Skynex была передана украинским вооруженным силам. Поставки систем Skynex продолжатся в течение 2024 года.

Полевой госпиталь и медпункт

В сотрудничестве с правительством Германии дочерняя компания группы Rheinmetall Mobile Systeme GmbH в августе 2023 года поставила украинским военным полевой госпиталь. Он включает 32 кровати, восемь из них для интенсивной терапии, а также новейшее медицинское оборудование и оборудование для интенсивной терапии.

Эта комбинированная система на базе палаток и контейнеров, аналогичная немецкой окружной больнице, представляет собой полноценное, полностью автономное медицинское учреждение.

В августе 2023 года десять украинских военнослужащих прошли 14-дневное обучение в Германии, где научились собирать, разбирать и эксплуатировать мобильный полевой госпиталь. Они вернулись в свои районы деятельности сразу после завершения курса.

Кроме того, в декабре 2023 года компания Rheinmetall передала Украине спасательную станцию. Вторая спасательная станция появится в первом квартале 2024 года.

Другая помощь от концерна

Грузовики HX, произведенные компанией Rheinmetall MAN Military Vehicles, являются одними из наиболее широко используемых военных логистических транспортных средств в мире и имеют мировую репутацию благодаря своей долговечности, мобильности на бездорожье, удобству использования и модульности, что отличает их от конкурентов в отрасли.

Сейчас в Украине работают около 100 таких грузовиков, а недавно прямо с завода поступило еще 26 новых.

В Литве Rheinmetall управляет центром технического обслуживания и ремонта для поддержания оперативной готовности западных боевых систем и обеспечения их материально-технического обеспечения. Там же ремонтируют технику ВСУ.

В Румынии компания Rheinmetall создала центр военного технического обслуживания и логистики на своей площадке в Сату-Маре. Кроме того, в Украине созданы мощности по техническому обслуживанию и ремонту.

Производство техники в Украине

В долгосрочной перспективе Украине понадобится помощь в восстановлении собственной оборонной промышленности и переориентации производства на западные стандарты.

Поэтому в октябре 2023 года Rheinmetall основала в Киеве совместное предприятие с украинской государственной компанией АО "Украинская оборонная промышленность" - ООО "Рейнметалл Украинская оборонная промышленность".

В настоящее время работы по техническому обслуживанию и ремонту уже проводятся на военной технике; На втором этапе в Украине также будут производить бронетехнику, например, бронетранспортеры Fuchs/Fox, боевые машины пехоты Lynx и основные боевые танки Panther.

Цель состоит в том, чтобы превратить Украину в эффективного партнера, восстановить ее некогда мощный оборонный сектор и обеспечить ее стратегическую автономию.

Деятельность Rheinmetall в отношении Украины

Недавно стало известно, что концерн Rheinmetall построит в Германии новый завод по производству боеприпасов. Снаряды будут поставляться, в том числе, и Украине.

Rheinmetall также покупает контрольный пакет акций румынского производителя автомобилей Automecanica Mediaş. Это в частности будет полезно и для Украины.