Leopard 2, Marder і не тільки. Rheinmetall відзвітував про заплановану допомогу Україні

Що вже було передано Україні

"Rheinmetall тепер є єдиним оборонним підрядником, здатним постачати українським військовим велику кількість нових боєприпасів середнього і великого калібру", - йдеться в заяві.

Йдеться про снаряди для:

20-мм для бойової машини піхоти Marder;

40-мм боєприпаси;

105-мм для танка Leopard 1;

120-мм танкові боєприпаси для "Леопарда 2".

До кінця 2023 року також було виготовлено і поставлено 40 000 з 300 000 боєприпасів 35-мм до зеніток "Гепард".

Також Rheinmetall є важливим стратегічним партнером України в постачанні 155-мм артилерійських боєприпасів, уже поставлено кілька десятків тисяч снарядів.

Заплановані поставки боєприпасів

Зазначається, що у 2024 році надійдуть ще десятки тисяч боєприпасів 155-мм. У грудні 2023 року уряд Німеччини також розмістив замовлення у Rheinmetall на постачання кількох десятків тисяч снарядів у 2025 році.

Крім Німеччини, ще одна держава-член НАТО доручила компанії Rheinmetall поставити Україні велику кількість 155 боєприпасів. Снаряди буде вироблено іспанською компанією Rheinmetall Expal Munitions, їх мають поставити 2025 року.

Постачання військової техніки

Rheinmetall також надає Україні істотну підтримку в галузі бойових машин або за допомогою багатосторонніх програм обміну Ringtausch з такими країнами-партнерами, як Греція, Словаччина і Чехія, або за допомогою прямих поставок.

До кінця 2023 року Rheinmetall поставила в Україну понад 100 бойових машин піхоти Marder.

"Подальші поставки у двозначному діапазоні відбудуться у 2024 році", - повідомив концерн.

Допомога з танками

Компанія Rheinmetall уклала контракт на поставку в Україну 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'ять броньованих евакуаційних машин і два танки Leopard 1 для автошколи.

Постачання заплановано на 2024 рік, відповідні роботи відбудуться в Унтерлюссе і Касселі.

"За дорученням урядів Нідерландів і Данії компанія Rheinmetall поставить 14 основних бойових танків Leopard 2A4. Два таких бойових танки вже доставлені для навчання українських збройних сил. Решту танків буде передано цього року", - пише Rheinmetall.

Системи ППО

"Успіх 35-мм зенітки "Гепард" в Україні підкреслює ефективність гарматної протиповітряної оборони, особливо проти крилатих ракет і безпілотників. Цю традицію підтримує сучасна система Skynex від Rheinmetall", - звітує виробник.

Система призначена для операцій на дуже близьких дистанціях, де керовані ракети неефективні. Використання програмованих боєприпасів повітряного вибуху калібру 35 мм Ahead, розроблених компанією Rheinmetall саме для цієї мети, обходиться значно дешевше, ніж зіставні системи на базі керованих ракет.

Ба більше, неможливо впливати або відхиляти 35-мм снаряди засобами електронної протидії.

Минулого року перша система Skynex була передана українським збройним силам. Поставки систем Skynex продовжаться протягом 2024 року.

Польовий госпіталь і медпункт

У співпраці з урядом Німеччини дочірня компанія групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у серпні 2023 року поставила українським військовим польовий госпіталь. Він включає 32 ліжка, вісім із них для інтенсивної терапії, а також новітнє медичне обладнання та устаткування для інтенсивної терапії.

Ця комбінована система на базі наметів і контейнерів, аналогічна німецькій окружній лікарні, являє собою повноцінний, повністю автономний медичний заклад.

У серпні 2023 року десять українських військовослужбовців пройшли 14-денне навчання в Німеччині, де навчилися збирати, розбирати й експлуатувати мобільний польовий госпіталь. Вони повернулися у свої райони діяльності одразу після завершення курсу.

Крім того, у грудні 2023 року компанія Rheinmetall передала Україні рятувальну станцію. Друга рятувальна станція з'явиться в першому кварталі 2024 року.

Інша допомога від концерну

Вантажівки HX, вироблені компанією Rheinmetall MAN Military Vehicles, є одними з найбільш широко використовуваних військових логістичних транспортних засобів у світі та мають світову репутацію завдяки своїй довговічності, мобільності на бездоріжжі, зручності використання та модульності, що відрізняє їх від конкурентів у галузі.

Наразі в Україні працюють близько 100 таких вантажівок, а нещодавно прямо з заводу надійшло ще 26 нових.

У Литві Rheinmetall управляє центром технічного обслуговування та ремонту для підтримання оперативної готовності західних бойових систем і забезпечення їх матеріально-технічного забезпечення. Там же ремонтують техніку ЗСУ.

У Румунії компанія Rheinmetall створила центр військового технічного обслуговування і логістики на своєму майданчику в Сату-Маре. Крім того, в Україні створено потужності з технічного обслуговування та ремонту.

Виробництво техніки в Україні

У довгостроковій перспективі Україні знадобиться допомога у відновленні власної оборонної промисловості та переорієнтації виробництва на західні стандарти.

Тому в жовтні 2023 року Rheinmetall заснувала в Києві спільне підприємство з українською державною компанією АТ "Українська оборонна промисловість" - ТОВ "Рейнметалл Українська оборонна промисловість".

Наразі роботи з технічного обслуговування і ремонту вже проводяться на військовій техніці; На другому етапі в Україні також вироблятимуть бронетехніку, наприклад, бронетранспортери Fuchs/Fox, бойові машини піхоти Lynx і основні бойові танки Panther.

Мета полягає в тому, щоб перетворити Україну на ефективного партнера, відновити її колись потужний оборонний сектор і забезпечити її стратегічну автономію.

Діяльність Rheinmetall щодо України

Нещодавно стало відомо, що концерн Rheinmetall побудує в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди поставлятимуться, зокрема, й Україні.

Також Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського виробника автомобілів Automecanica Mediaş. Це зокрема буде корисно і для України.