Лекций не было. Норвегия попросила FT исправить статью о разговоре Стере и Стубба с Путиным

Важно напомнить, что во вторник 27 октября лидеры Норвегии и Финляндии провели телефонный разговор с главой Кремля. Скандинавские представители намеревались изучить возможности деэскалации (включая войну в Украине) и создать европейский канал связи.

Однако, по информации FT, разговор принял несколько неожиданное направление. Три источника сказали изданию, что вместо обсуждения вопросов мира и урегулирования кризисов, Путин почти всю беседу посвятил якобы лекциям "средневековой славянской истории".

В свою очередь норвежский премьер категорически отрицает эту версию.

"Это неверно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда... То, что он рассказывал славянскую историю, просто неправильно", - сказал Стере телеканалу TV 2.

По его словам, Путин в ходе разговора попросил дать ему возможность изложить свою версию и в связи с этим рассказал историю с 2014 года по настоящее время.

Также Стере отрицает, что Путин перехватил инициативу в разговоре, выбрав неподходящее время.

"У нас было полтора часа. Был переводчик, так что перевод был необходим. Думаю, время распределилось довольно равномерно. Вероятно, мы потратили примерно одинаковое количество времени. Но это также произошло потому, что мы представляли сообщения, по которым просили высказать свое мнение", - пояснил премьер Норвегии.

Тем временем газета Financial Times заявило, что издание никаких изменений вносить в свою статью не будет.

"Мы отстаиваем принципы нашей журналистики", - сказал представитель газеты изданию VG.