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Легрейд опередил других норвежцев в первой мужской гонке в Осло

Осло, Пятница 01 марта 2024 18:39
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Легрейд опередил других норвежцев в первой мужской гонке в Осло Фото: Стурла Хольм Легрейд неожиданно триумфовал в Хольменколлене (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд победил в индивидуальной гонке очередного этапа Кубка мира 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

27-летний скандинав оказался лучшим на 20-километровой дистанции. Он прошел этап за 49:31,0 минут.

Легрейд классно проявил себя и на трассе, и на стрельбище. На четырех огневых рубежах он закрыл все 20 мишеней и опередил соотечественника Тарьея Бе. Финишировавший третьим Кристиансен отстал более чем на минуту. А вот Йоханнес Бе – только пятый.

Лучшим среди украинцев стал Пидручный. Он трижды промахнулся и добрался до финиша на 30-й строчке. Совсем рядом с ним соотечественники Лесюк и Дудченко, допустившие два и один промаха соответственно.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 20 км, мужчины:

    1. Стулла Хольм Легрейд
    2. Тарьей Бе (+28,5)
    3. Ветле Шостад Кристиансен (+1:05,6)

    ...

    30. Дмитрий Пидручный (+4:27,2)

    33. Тарас Лесюк (+4:41,7)

    34. Антон Дудченко (+4:43,9)

    40. Артем Прима (+5:40,5)

    51. Денис Насыко (+6:35,1)

    К слову, накануне Александра Меркушина стала чемпионкой мира среди юниоров в масс-старте.

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