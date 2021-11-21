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Майже 500 тисяч деталей: створено позашляховик Toyota Land Cruiser 300 із Lego у натуральну величину

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Неділя 21 листопада 2021 08:30
Майже 500 тисяч деталей: створено позашляховик Toyota Land Cruiser 300 із Lego у натуральну величину Оригінал і копія Toyota Land Cruiser 300 (Фото: caranddriver.com)
Автор: Олександр Мороз

Один із дилерів Toyota в Об'єднаних Арабських Еміратах показав незвичайний позашляховик Toyota Land Cruiser 300. Він зроблений з деталей дитячого конструктора Lego. Причому в натуральну величину!

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarAndDriver.

Для створення "іграшки" на замовлення дилерського центру Al-Futaim Toyota знадобилося 440 тисяч деталей і 12 збирачів, сумарно відпрацювали 2688 годин. За вагою копія позашляховика не набагато поступається оригінальному "Крузаку" - 2 041 кілограм проти 2,5 тонн. А під капотом новинки ви знайдете... ще більше кубиків Lego.

Майже 500 тисяч деталей: створено позашляховик Toyota Land Cruiser 300 із Lego у натуральну величину

Відзначимо також неймовірну схожість повнорозмірної моделі з Lego і Toyota Land Cruiser 300. Бажаючі на власні очі оцінити творіння Lego-мистецтва можна замовляти авіаквитки - до 15 грудня повнорозмірна модель разом з оригіналом будуть демонструватися в стінах торгового центру Dubai Mall.

Майже 500 тисяч деталей: створено позашляховик Toyota Land Cruiser 300 із Lego у натуральну величину

При погляді на цю незвичайну іграшку виникає лише одне питання: Lego-Крузак обійшловся дорожче справжнього позашляховика чи ні? Можливо, дилерам краще було прикупити на ці гроші пару-трійку справжніх машин і тим самим ощасливити кількох автомобілістів.

Нагадаємо, що експерти в області автострахування провели дослідження, в ході якого порахували заробіток 18 найбільших світових автовиробників. Причому не в рік або квартал, а кожну секунду, хвилину і годину.

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