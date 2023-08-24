Легкоатлетический ЧМ-2023 отдал два "золота" в индивидуальном соревновании: как это возможно

Уникальный случай произошел на чемпионате мира 2023 года по легкой атлетике, где в прыжках с шестом среди женщин организаторы вынуждены были раскошелиться на две золотые медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Впервые в истории легкоатлетических Мундиалей разыграли "двойное золото". Сверхконкурентным стал финал женских соревнований в прыжках с шестом.

К решающим стартам отобрались 12 лучших спортсменок. Половина из них в финале взяла высоту 4,75 м. Продолжались соревнования до высоты 4,95 м, до которой добрались две атлетки – австралийка Нина Кеннеди и американка Кэти Мун. Обе были на подиуме ЧМ-2022.

В конце концов планку 4,95 м не смогли покорить ни Кеннеди, ни Мун. Предыдущие результаты австралийской и американской спортсменки оказались идентичными (по 4,90 м). К тому же обе взяли высоту с третьей попытки, а раньше провалили по одному прыжку.

Организаторы ЧМ-2023 предложили Кеннеди и Мун продолжить соревнование до окончательного определения победительницы. Впрочем, представительницы Австралии и США согласились разделить "золото" между собой. Бронзовая же награда досталась финке Вилме Мурто (4,80 м).

ЧМ-2023 по легкой атлетике, прыжки с шестом, женщины:

1. Нина Кеннеди – 4,90 м

1. Кэти Мун – 4,90 м

3. Вилма Мурто – 4,80 м