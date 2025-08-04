Легкая поза из йоги, которая помогает избавиться от стресса всего за несколько минут

Как правильно выполнить

Преподаватель йоги Бретт Ларкин поделился техникой, которая может быстро и эффективно успокоить вас. Все что нужно сделать - это лечь на спину и опереться ногами на стену. Эта позиция помогает поддерживать кровообращение, успокаивать нервную систему и снижать частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

"Люди часто думают, что им нужно посвятить себя часовому занятию йогой, чтобы действительно почувствовать преимущества. Но на самом деле стоит выделять десять минут ежедневно из своего графика, чтобы провести их в такой позе", - пояснила эксперт.

Это движение - автоматическая перезагрузка нервной системы, которое ничего не стоит, легкодоступно и в то же время глубоко успокаивает.

Поза из йоги, которая успокаивает (фото: Freepik)

Влияние на организм

Быстро снижает частоту сердечных сокращений

Поднятие ног возвращает кровь к сердцу, что помогает регулировать сердечно-сосудистую систему и уменьшать стресс.

Успокаивает нервную систему

Такое мягкое переворачивание дает сигнал телу, давая ему знать, что вы в безопасности. Это активирует парасимпатическую нервную систему и снимет любое напряжение.

Уменьшает отеки и усталость

Если вы целый день на ногах, то эта поза облегчает чувство усталости и тяжести в ногах и способствует лимфодренажу.

Упражнения можно делать почти в любом месте, что тоже является большим преимуществом. Чтобы выполнить эту позу, вам нужно будет встать со своего места и отойти от ноутбука, именно это очень полезно для тех, кто работает из дома и может забывать делать перерывы.