Легионеры-разведки уничтожили технику и личный состав оккупантов на Кинбурнской косе (видео)

Ситуация на Кинбурнской косе

Кинбурнская коса остается единственным участком в Николаевской области, который находится под контролем российских оккупантов. Там периодически происходили боевые действия.

В начале 2023-го в Силах обороны юга Украины сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой. Впоследствии в ВСУ отметили, что украинские военные существенно потеснили россиян на этой косе, и стойкого пребывания врага там не фиксировали.

Напомним, что недавно спецназовцы ГУР МОУ совершили рейд на Кинбурнскую косу. Тогда разведчики уничтожили несколько единиц бронированной техники врага и десятки российских захватчиков.

Кроме того, украинские бойцы установили боевое знамя ГУР возле укрепления россиян, а позже на временно оккупированной Кинбурнской косе был также установлен флаг Украины.

Позже в ГУР показали кадры по операции на Кинбурнской косе. В разведке также сообщили, что были уничтожены БТР, личный состав противника и не только.

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