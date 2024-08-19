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Легионеры-разведки уничтожили технику и личный состав оккупантов на Кинбурнской косе (видео)

Фото: операция ГУР на Кинбурнской косе (militarist.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Легионеры разведчики приняли участие в операции на Кинбурнской косе. Во время боевых задач воинам удалось нанести поражение по ряду целей оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

Отмечается, что на видео показана работа воинов группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины, принявших участие в операции на Кинбурнской косе.

На видео показаны огневые поражения и уничтожение враждебных целей:

  • два пулеметных расчета
  • 4 единицы УАЗ
  • БМ "Тигр"
  • БТР с личным составом
  • 2 наблюдательных пункта
  • 2 точки личного состава в домах
  • расчет ПТРК
  • пикап
  • минометный расчет
  • огневая позиция врага

Ситуация на Кинбурнской косе

Кинбурнская коса остается единственным участком в Николаевской области, который находится под контролем российских оккупантов. Там периодически происходили боевые действия.

В начале 2023-го в Силах обороны юга Украины сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой. Впоследствии в ВСУ отметили, что украинские военные существенно потеснили россиян на этой косе, и стойкого пребывания врага там не фиксировали.

Напомним, что недавно спецназовцы ГУР МОУ совершили рейд на Кинбурнскую косу. Тогда разведчики уничтожили несколько единиц бронированной техники врага и десятки российских захватчиков.

Кроме того, украинские бойцы установили боевое знамя ГУР возле укрепления россиян, а позже на временно оккупированной Кинбурнской косе был также установлен флаг Украины.

Позже в ГУР показали кадры по операции на Кинбурнской косе. В разведке также сообщили, что были уничтожены БТР, личный состав противника и не только.

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ГУРКінбурнська коса