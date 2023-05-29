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"Шахтер" – "Днепр-1": Монзуль удалила шесть игроков, дуэт драчунов не попал в эфир

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Львов, Понедельник 29 мая 2023 11:17
"Шахтер" – "Днепр-1": Монзуль удалила шесть игроков, дуэт драчунов не попал в эфир Фото: Стычки в добавленное время испортили "золотой" матч (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

По мотивам потасовки в чемпионском поединке 29-го тура Премьер-лиги арбитр Екатерина Монзуль удалила не четырех, а шестерых футболистов донецкого "Шахтера" и "Днепра-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Украинская премьер-лига опубликовала официальный протокол встречи. Согласно ему, рефери матча наказала красными карточками шестерых исполнителей обеих команд.

В прямую трансляцию попали удаления четырех игроков – "горняков" Трубина и Назарины, а также "спортклубовцев" Пеглоу и Федорива, который провел поединок на скамейке запасных. В протоколе указаны красные карточки еще двух днепровцев – защитника Матарриты и хавбека Гуцуляка.

Кулачные бои на газоне "Арены Львов" вспыхнули в добавленное Монзуль время. Назарина у боковой линии жестко сыграл против Пеглоу, а тот вскочил на ноги и решил выяснить отношения с обидчиком. Постепенно конфликт перерос в массовую драку с участием футболистов и персонала "Шахтера" и "Днепра-1".

Стычки не изменили итоги и матча, и сезона. "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, поскольку тепер недосягаем для конкурентов за тур до конца первенства. В свою очередь "Днепр-1" еще должен выиграть у "Зари" заочное противостояние за серебряные награды.

К слову, ранее "Ворскла" забрала призы тренеру и футболисту тура после победы над "Днепром-1".

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