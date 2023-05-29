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Легионер "Днепра-1" разбил лицо Ракицкому: появилось эффектное видео

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Львов, Понедельник 29 мая 2023 12:39
Легионер "Днепра-1" разбил лицо Ракицкому: появилось эффектное видео Фото: Ярослав Ракицкий (крайний слева) "дискутирует" с Рональдом Матарритой (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Одним из главных действующих лиц массовой драки в центральном матче 29-го тура Премьер-лиги стал ветеран донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Setanta Sports УПЛ.

Стычки в противостоянии "горняков" с "Днепром-1" начались в добавленное арбитром время. Пеглоу бурно отреагировал на жесткий подкат Назарины и спровоцировал потасовку в стиле "стенка на стенку".

Ракицкий пытался унять "спортклубовца" Рональда Матарриту. Правда, схватив того за голову. Костариканец не замедлил ответить и "прописал" украинцу в лицо. Как следствие, Ракицкий получил рассечение брови.

Впрочем, юмор ветеран не потерял. Медицинский штаб "Шахтера" быстро ликвидировал кровотечение, поэтому Ракицкий вернулся на поле. Более того, защитник оказался в воротах, поскольку голкипер "горняков" Трубин был удален за один из инцидентов.

Стычки не изменили итоги и матча, и сезона. "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, поскольку тепер недосягаем для конкурентов за тур до конца первенства. В свою очередь "Днепр-1" еще должен выиграть у "Зари" заочное противостояние за серебряные награды.

К слову, арбитр Монзуль удалила 6 футболистов "Шахтера" и "Днепра-1" по мотивам потасовки.

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