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Легіонер "Дніпра-1" розбив обличчя Ракицькому: з'явилося ефектне відео

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Львів, Понеділок 29 травня 2023 12:39
Легіонер "Дніпра-1" розбив обличчя Ракицькому: з'явилося ефектне відео Фото: Ярослав Ракицький (крайній ліворуч) "дискутує" з Рональдом Матаррітою (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Однією з головних дійових осіб масової бійки в центральному матчі 29-го туру Прем'єр-ліги став ветеран донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Setanta Sports УПЛ.

Сутички в протистоянні "гірників" із "Дніпром-1" розпочалися у доданий арбітром час. Пеглоу бурхливо відреагував на жорсткий підкат Назарини та спровокував бійку в стилі "стінка на стінку".

Ракицький натомість намагався вгамувати "спортклубівця" Рональда Матарріту. Щоправда, схопивши того за того за голову. Костариканець не забарився з відповіддю і "прописав" українцю в обличчя. Як наслідок, Ракицький отримав розсічення брови.

Утім, гумору ветеран не втратив. Медичний штаб "Шахтаря" швидко ліквідував кровотечу, тож Ракицький повернувся на поле. Більше того, оборонець опинився у воротах, оскільки голкіпер "гірників" Трубін був вилучений за один із інцидентів.

Сутички не змінили підсумків і матчу, і сезону. "Шахтар" достроково став чемпіоном України, оскільки тепер недосяжний для конкурентів за тур до кінця першості. "Дніпро-1" натомість ще повинен виграти в "Зорі" заочне протистояння за срібні нагороди.

До слова, арбітриня Монзуль вилучила 6 футболістів "Шахтаря" і "Дніпра-1" за мотивами бійки.

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