Легион "Свобода России" показал уничтожение двух складов с БК в Теткино (видео)

Российским добровольцам удалось уничтожить сразу два состава из БК окупантов в Теткино Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал легиона "Свобода России".

Накануне мы сообщали о том, что российские добровольцы обратились к жителям Белгородской и Курской областей с призывом немедленно эвакуироваться и отметили, что на это у них полтора часа времени.

Следует отметить, что в настоящее время бойцы легиона "Свобода России" продолжают действовать на вражеской территории.

Прорыв границы РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.

Отметим, что 13 марта российские добровольцы уже анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей указанных городов призывали эвакуироваться. Позже бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и предупредили, что ночь на 14 марта будет непростой для врага.

Уже с утра 14 марта жители Белгорода жалуются на "прилеты". Тем временем российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.