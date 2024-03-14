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Легион "Свобода России" показал уничтожение двух складов с БК в Теткино (видео)

Россия Теткино, Четверг 14 марта 2024 12:02
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Легион "Свобода России" показал уничтожение двух складов с БК в Теткино (видео) Фото: Легион Свобода России уничтожил два состава БК в Теткино (t.me/legionoffreedom)
Автор: Ярослава Борзова

Российским добровольцам удалось уничтожить сразу два состава из БК окупантов в Теткино Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона "Свобода России".

"Пока путинская армия уничтожает гражданские дома, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 состава БК путинских войск в Теткино", - пишут российские добровольцы.

Следует отметить, что в настоящее время бойцы легиона "Свобода России" продолжают действовать на вражеской территории.

Накануне мы сообщали о том, что российские добровольцы обратились к жителям Белгородской и Курской областей с призывом немедленно эвакуироваться и отметили, что на это у них полтора часа времени.

Прорыв границы РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.

Отметим, что 13 марта российские добровольцы уже анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей указанных городов призывали эвакуироваться. Позже бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и предупредили, что ночь на 14 марта будет непростой для врага.

Уже с утра 14 марта жители Белгорода жалуются на "прилеты". Тем временем российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.

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Российская Федерация Курская область
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