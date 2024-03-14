Легион "Свобода России" показал уничтожение двух складов с БК в Теткино (видео)
Российским добровольцам удалось уничтожить сразу два состава из БК окупантов в Теткино Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона "Свобода России".
"Пока путинская армия уничтожает гражданские дома, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 состава БК путинских войск в Теткино", - пишут российские добровольцы.
Следует отметить, что в настоящее время бойцы легиона "Свобода России" продолжают действовать на вражеской территории.
Накануне мы сообщали о том, что российские добровольцы обратились к жителям Белгородской и Курской областей с призывом немедленно эвакуироваться и отметили, что на это у них полтора часа времени.
Прорыв границы РФ
12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.
Отметим, что 13 марта российские добровольцы уже анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей указанных городов призывали эвакуироваться. Позже бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и предупредили, что ночь на 14 марта будет непростой для врага.
Уже с утра 14 марта жители Белгорода жалуются на "прилеты". Тем временем российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.
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