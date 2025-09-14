Легендарного британского боксера нашли мертвым: он хотел вернуться на ринг

Что говорит полиция

В полиции подтвердили смерть спортсмена, отметив, что она не выглядит насильственной или подозрительной. Вызов поступил в 6:45 утра 14 сентября.

Карьера и достижения

Хаттон выступал в профессиональном боксе с 1997 по 2012 год. Британец завоевал чемпионские титулы в первом полусреднем и полусреднем весе, владел поясами IBF, WBA и IBO.

За свою карьеру он провел 48 боев, одержав 45 побед (32 нокаутом) и потерпев лишь три поражения. В 2007 году Хаттон уступил Флойду Мейвезеру, а в 2009 году проиграл нокаутом Мэнни Пакьяо.

Свой последний официальный поединок он провел в ноябре 2012 года, когда уступил украинцу Вячеславу Сенченко. После этого Хаттон завершил карьеру, однако в 2022 году провел показательный бой против Марко Антонио Барреры.

Хаттон со своим тренером Флойдом Мейвезером-старшим (слева), Мэнни Пакьяо (второй справа) и Фредди Роучем, 2009 год (фото: Википедия)

Запланированное возвращение

2 декабря этого года Хаттон должен был выйти в ринг в Дубае против Эйси Аль Даха. Боксер заявлял, что его камбэк должен вдохновить людей, которые борются с проблемами психического здоровья.

Реакция и наследие

В Британии Хаттона называли национальным героем и "народным чемпионом". Его выход на ринг сопровождали братья Галлахеры из группы Oasis, а сам спортсмен после завершения выступлений работал промоутером, тренером и участвовал в телепроектах.

У Хаттона остались сын Кэмпбелл, который также строит карьеру в профессиональном боксе, и две дочери.