Легендарный тренер-чемпион мира возобновил карьеру в 74: команда среди лидеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Опытный тренер откликнулся на предложение руководства "петушков". Представитель штата Минас-Жерайс идет на 4-й строчке бразильской Серии А, отставая от лидера на 6 очков.

Сколари подписал с "Атлетико Минейро" полуторагодовой контракт. Специалист будет работать с "петушками" до конца сезона-2023 и весь следующий год. Помогать чемпиону мира-2002 со сборной Бразилии будет ассистент Карло Прачиделли. Они вместе работали в "Атлетико Паранаэнсе" , из которого Сколари ушел в ноябре прошлого года.

Дебютировать в должности новый тренер будет 22 июня в выездном поединке чемпионата Бразилии против "Флуминенсе". В свою очередь 28 июня "Атлетико Минейро" встретится с парагвайским "Либертадом" в финальном туре группового этапа Кубка Либертадорес.

Кто такой Луис Фелипе Сколари

Бразильский футболист и тренер. Карьера во втором статусе началась еще в 1982 году, а после побед в чемпионатах штатов Алагоас (ССА) и Гаушу ("Гремио") он переехал на Ближний Восток.

Вернулся в Бразилию в конце 1990-го. В следующем же году выиграл национальный Кубок со скромной "Крисиумой", а в 1993 году во второй раз возглавил "Гремио", в который возвращался еще трижды. Завоевал с "мушкетерами" чемпионский титул (1996), Кубок Бразилии (1994), Кубок Либертадорес (1995), Рекопу Судамерикана (1996).

В 1998-2000, 2010-2012 и 2018-2019 гг. Сколари работал с "Палмейрасом". Наибольший успех во главе "зеленых" – Кубок Либертадорес-1999 и чемпионство в 2018 году.

Первый опыт во главе сборных бразилец получил в Кувейте, с которым победил на Кубке наций Персидского залива-1990. В июне 2001 года возглавил сборную Бразилии и привел ее к триумфу на ЧМ-2002. Дальше пять лет работал во главе сборной Португалии – финал Евро-2004 и полуфинал ЧМ-2006.

В ноябре 2012-го Сколари вернулся на мостик пентакампеонов. С опытным тренером во главе бразильцы выиграли Кубок конфедераций в следующем году, но потерпели фиаско в полуфинале домашнего Мундиаля-2014 – поражение 1:7 от Германии.