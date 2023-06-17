Легендарний тренер-чемпіон світу відновив кар'єру в 74: команда серед лідерів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Досвідчений тренер відгукнувся на пропозицію керівництва "півників". Представник штату Мінас-Жерайс іде на 4-й сходинці бразильської Серії А, відстаючи від лідера на 6 очок.

Сколарі підписав із "Атлетіко Мінейро" півторарічний контракт. Фахівець працюватиме з "півниками" до кінця сезону-2023 та весь наступний рік. Допомагати чемпіону світу-2002 зі збірною Бразилії буде асистент Карло Прачіделлі. Вони разом працювали в "Атлетіко Паранаенсе", з якого Сколарі пішов у листопаді торік.

Дебютуватиме новий тренер на посаді 22 червня у виїзному поєдинку чемпіонату Бразилії проти "Флуміненсе". Натомість 28 червня "Атлетіко Мінейро" зустрінеться з парагвайським "Лібертадом" у фінальному турі групового етапу Кубка Лібертадорес.

Хто такий Луїс Феліпе Сколарі

Бразильський футболіст і тренер. Кар'єра в другому статусі розпочалася ще в 1982 році, а після перемог у чемпіонатах штатів Алагоас (ССА) та Гаушу ("Греміо") він переїхав на Близький Схід.

Повернувся до Бразилії наприкінці 1990-го. У наступному ж році виграв національний Кубок зі скромною "Крісіумою", а в 1993 році вдруге очолив "Греміо", до якого повертався ще тричі. Здобув із "мушкетерами" чемпіонський титул (1996), Кубок Бразилії (1994), Кубок Лібертадорес (1995), Рекопу Судамерікана (1996).

У 1998-2000, 2010-2012 і 2018-2019 рр. Сколарі працював із "Палмейрасом". Найбільший успіх на чолі "зелених" – Кубок Лібертадорес-1999 і чемпіонство в 2018 році.

Перший досвід на чолі збірних бразилець отримав у Кувейті, з яким переміг на Кубку націй Перської затоки-1990. У червні 2001-го очолив збірну Бразилії та привів її до тріумфу на ЧС-2002. Далі п'ять років працював на чолі збірної Португалії – фінал Євро-2004 і півфінал ЧС-2006.

У листопаді 2012-го Сколарі повернувся на місток пентакампеонів. Із досвідченим тренером на чолі бразильці виграли Кубок конфедерацій наступного року, але зазнали фіаско в півфіналі домашнього Мундіалю-2014 – поразка 1:7 від Німеччини.