Тренер-чемпион мира объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба .

74-летний тренер покинул пост наставника "красно-черных". Свое решение он озвучил после финального тура бразильской Серии А, в котором его подопечные разгромили "Ботафого" (3:0).

"Я хотел закончить свое время в футболе как тренер-победитель. И сегодня была одна из лучших игр под моим руководством с тех пор, как я возглавил "Атлетико". Я прожил все, чего никогда не ожидал, в футболе", – заявил Сколари.

Опытный специалист возглавил "Паранаэнсе" по ходу сезона-2022 и дошел с командой до финала Копа Либертадорес, в котором его подопечные уступили "Палмейрасу" (0:1). В чемпионате же "красно-черные" замкнули топ-6 и сыграют в групповом этапе главного турнира Южной Америки и в 2023 году.

Кто такой Луис Фелипе Сколари

Бразильский футболист и тренер. Карьера во втором статусе началась еще в 1982 году, а после побед в чемпионатах штатов Алагоас (ССА) и Гаушу ("Гремио") он переехал на Ближний Восток.

Вернулся в Бразилию в конце 1990-го. В следующем же году выиграл национальный Кубок со скромной "Крисиумой", а в 1993 году во второй раз возглавил "Гремио", в который возвращался еще трижды. Завоевал с "мушкетерами" чемпионский титул (1996), Кубок Бразилии (1994), Кубок Либертадорес (1995), Рекопу Судамерикана (1996).

В 1998-2000, 2010-2012 и 2018-2019 гг. Сколари работал с "Палмейрасом". Наибольший успех во главе "зеленых" – Кубок Либертадорес-1999 и чемпионство в 2018 году.

Первый опыт во главе сборных бразилец получил в Кувейте, с которым победил на Кубке наций Персидского залива-1990. В июне 2001 года возглавил сборную Бразилии и привел ее к триумфу на ЧМ-2002. Дальше пять лет работал во главе сборной Португалии – финал Евро-2004 и полуфинал ЧМ-2006.

В ноябре 2012-го Сколари вернулся на мостик пентакампеонов. С опытным тренером во главе бразильцы выиграли Кубок конфедераций в следующем году, но потерпели фиаско в полуфинале домашнего Мундиаля-2014 – поражение 1:7 от Германии.