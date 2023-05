"Челси" Мудрика объявил о приходе звездного тренера

К сезону 2023/24 "синих" будет готовить аргентинский специалист. Работу с лондонцами 51-летний тренер начнет 1 июля.

Почеттино подписал с "Челси" контракт на 2 года. Соглашение предусматривает пункт пролонгации сотрудничества еще на год. Клуб со "Стэмфорд Бридж" станет третьим английским, с которым будет работать аргентинец. Ранее он тренировал "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

Без работы Почеттино находился с весны прошлого года. Звездный специалист ушел из французского "Пари Сен-Жермен", поскольку не достиг поставленных руководством целей. В частности, парижане вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2021/22.

Уроженец провинции Санта-Фе, львиную долю игровой карьеры отдал трем командам – "Ньюэллс Олд Бойз", "Эспаньолу" и ПСЖ. В сборной Аргентины провел 20 матчей (2 гола).

Почеттино-тренер дебютировал во главе "Эспаньола" в январе 2009-го. Работал с "попугаями" до 2012 года, пока не переехал на Туманный Альбион. Там 1,5 сезона тренировал "Саутгемптон", а перед сезоном 2014/15 возглавил "Тоттенхэм".

Со "шпорами" дошел до финала Лиги чемпионов 2018/19. За неполные два сезона в ПСЖ завоевал 1 чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Франции.

