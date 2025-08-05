Легендарный "Днепр" получил вторую жизнь: в городе создали новый клуб

В Днепре официально зарегистрирован новый футбольный клуб. Его название напрямую отсылает к легендарной команде, которая в свое время играла в финале Лиги Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм канал "Днепрянин".
В Днепре зарегистрировали новоявленный футбольный клуб, который в своем названии содержит историческую отсылку к знаменитой команде, игравшей в финале Лиги Европы.
Согласно реестру, 25 мая 2025 года юридически оформлено ООО "ФК Днепр 1918". Уставный капитал клуба составляет 10 000 гривен, а уполномоченным лицом указан Виталий Паладич.
В то же время основатель клуба имеет зарегистрированный ФЛП в городе Стрый Львовской области. Как сообщает местный проект "Днепрянин", начальный бюджет нового футбольного проекта оценивается в 3,5 миллиона долларов США.
ФК "Днепр 1918" в названии апеллирует к наследию старого "Днепра", основанного еще в 1918 году. Напомним, легендарный клуб был расформирован в 2019 году из-за финансовых проблем. Его владельцем был бизнесмен Игорь Коломойский, против которого сейчас идет ряд расследований.
На протяжении своей истории "Днепр" дважды выигрывал чемпионат СССР, получал Кубок СССР, стал двукратным серебряным и семикратным бронзовым призером чемпионата Украины, а также трижды играл в финале Кубка Украины.
Самый громкий успех клуба случился в 2015 году, когда команда вышла в финал Лиги Европы, где уступила "Севилье" со счетом 2:3. Тогдашний тренер днепрян Хуанде Рамос позже заявил, что команда могла взять золото УПЛ, однако ей помешали решения арбитров.
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