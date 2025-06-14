Джима, Мандзин и братья Бё попали в звездный состав биатлонной шоу-гонки в Германии

31 августа 2025 года немецкий Дрезден станет ареной для зрелищной биатлонной гонки City Biathlon. Соревнования по летнему варианту этого вида спорта состоятся на стадионе имени Хайнца Штайера и на улицах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мероприятия .

С кем будут соревноваться украинцы

В предварительную заявку вошли двое представителей Украины: Виталий Мандзин и Юлия Джима.

Также уже известны имена некоторых других участников события. Так в женской гонке заявлена француженка Лу Жанмонно, которая занимает вторую строчку мирового рейтинга. Компанию ей составят восходящие звезды биатлона: болгарка Милена Тодорова и словенка Аннамария Лампич.

Среди мужчин выступят топовые французские биатлонисты Эрик Перро и Кантен Фийон Мае, словенец Яков Фак, а также сильная группа немецких спортсменов.

"Гонка Легенд" с братьями Бё

Особое внимание привлекает категория "Гонка Легенд", где выступят титулованные норвежцы Йоханнес и Тарей Бё, которые завершили профессиональную карьеру после сезона-2024/25. Также в этой категории будет соревноваться именитый немец Бенедикт Долль.

Вместо штрафных кругов - зона ожидания

Согласно регламенту шоу, биатлонисты сначала соревнуются в квалификации, после чего переходят к масс-старту. Гонка включает пять кругов и четыре огневых рубежа.

За промахи штрафные круги не предусмотрены: спортсмены будут использовать дополнительные патроны. Если их не хватит для закрытия всех мишеней, участники получат штраф в виде ожидания в специальной зоне.

Как было раньше

В прошлом году в Дрездене победу праздновала итальянка Лиза Виттоцци, а среди мужчин первым финишировал Яков Фак.

Из представителей Украины в предварительной заявке фигурировали Джима, но перед гонкой она снялась с соревнований.

Ранее гонка City Biathlon проводились в другом немецком городе - Висбадене. Но уже второй год подряд соревнования примет Дрезден.