Как Норрис на Гран-при Майами первую победу в карьере одержал: видео

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки .

На угасание стартовых огней лучше всего среагировал гонщик "Макларена" Пиастри, поднявшийся на третье место с шестой позиции на решетке, а вот Перес из "Ред Булла" провалился ниже. В то же время лидерство удержал Ферстаппен ("Ред Булл").

Пиастри впоследствии обошел пилота "Феррари" Леклера и казался главным конкурентом действующего чемпиона за победу. Однако все карты спутал эпизод на 28-м круге. Магнуссен из "Хааса" слишком оптимистично пошел атаковать Сарджента ("Уильямс") и просто выбил оппонента с трассы – сейфти-кар.

Автомобиль безопасности оказался крайне кстати для Норриса, вышедшего в лидеры после того, как все пилоты перед ним побывали в боксах. Замедленный режим позволил британцу заехать в боксы с минимальными затратами времени. Как следствие, оттуда вернулся он на первой позиции.

На рестарте Ферстаппен активно прессинговал Норриса. Однако пилот "Макларена" грамотно отзащищался, а затем отъехал подальше от оппонента. Нидерландец начал постепенно отставать с каждым кругом и вынужден был смириться со вторым местом на финише. Тем временем Леклер подобраться к нидерландцу так и не смог.

Для Норриса триумф в Майами стал премьерным под эгидой F1. До этого он 15 раз всходил на подиум, но ни разу не побеждал. Успех во Флориде также стал первым для "Макларена" после сезона-2021. Дополнили топ-10 Перес, Сайнс ("Феррари"), гонщик "Мерседеса" Хэмилтон, Цунода из РБ, Расселл ("Мерседес"), пилот "Астон Мартина" Алонсо и Окон из "Альпин".

Классификация Гран-при Майами-2024:

Ландо Норрис Макс Ферстаппен (+7.612) Шарль Леклер (+9.920)

Фото: Положение в общем зачете пилотов и Кубке конструкторов после Гран-при Майами (twitter.com/F1)