ua en ru
Пн, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как Норрис на Гран-при Майами первую победу в карьере одержал: видео

Майами, Понедельник 06 мая 2024 14:00
UA EN RU
Как Норрис на Гран-при Майами первую победу в карьере одержал: видео Фото: Ландо Норрис первым увидел клетчатый флаг (twitter.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Макларена" Ландо Норрис победил на шестом этапе сезона-2024 Формулы-1 в американской Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

На угасание стартовых огней лучше всего среагировал гонщик "Макларена" Пиастри, поднявшийся на третье место с шестой позиции на решетке, а вот Перес из "Ред Булла" провалился ниже. В то же время лидерство удержал Ферстаппен ("Ред Булл").

Пиастри впоследствии обошел пилота "Феррари" Леклера и казался главным конкурентом действующего чемпиона за победу. Однако все карты спутал эпизод на 28-м круге. Магнуссен из "Хааса" слишком оптимистично пошел атаковать Сарджента ("Уильямс") и просто выбил оппонента с трассы – сейфти-кар.

Автомобиль безопасности оказался крайне кстати для Норриса, вышедшего в лидеры после того, как все пилоты перед ним побывали в боксах. Замедленный режим позволил британцу заехать в боксы с минимальными затратами времени. Как следствие, оттуда вернулся он на первой позиции.

На рестарте Ферстаппен активно прессинговал Норриса. Однако пилот "Макларена" грамотно отзащищался, а затем отъехал подальше от оппонента. Нидерландец начал постепенно отставать с каждым кругом и вынужден был смириться со вторым местом на финише. Тем временем Леклер подобраться к нидерландцу так и не смог.

Для Норриса триумф в Майами стал премьерным под эгидой F1. До этого он 15 раз всходил на подиум, но ни разу не побеждал. Успех во Флориде также стал первым для "Макларена" после сезона-2021. Дополнили топ-10 Перес, Сайнс ("Феррари"), гонщик "Мерседеса" Хэмилтон, Цунода из РБ, Расселл ("Мерседес"), пилот "Астон Мартина" Алонсо и Окон из "Альпин".

Классификация Гран-при Майами-2024:

  1. Ландо Норрис
  2. Макс Ферстаппен (+7.612)
  3. Шарль Леклер (+9.920)

Фото: Положение в общем зачете пилотов и Кубке конструкторов после Гран-при Майами (twitter.com/F1)

К слову, утром подготовили анонс главных спортивных событий рабочей недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Никогда не будет достаточно. Украина рассчитывает на поставку артснарядов от партнеров, - Камышин
Никогда не будет достаточно. Украина рассчитывает на поставку артснарядов от партнеров, - Камышин
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках