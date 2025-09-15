Легендарная Билли Джин Кинг поддержала украинских теннисисток перед матчем с Испанией

Женская сборная Украины по теннису встретилась в китайском Шэньчжэне с Билли Джин Кинг. Наша команда готовится к первому своей истории выступлению в финале командного турнира, названного в честь этой легендарной теннисистки.
О том, как прошла встреча, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Svitolina Foundation.
"Сегодня национальная сборная Украины по теннису имела невероятную честь встретиться с легендарной Билли Джин Кинг - женщиной, которая изменила историю спорта, начав борьбу за равенство и справедливость", - говорится в сообщении Svitolina Foundation, которая занимается управлением сборной.
Легенда мирового тенниса пожелала нашей команде успехов в нелегкое для Украины время, выразила поддержку мира и оставила свою подпись на украинском флаге.
Легендарная американская теннисистка, одна из самых известных спортсменок ХХ века. Родилась 22 ноября 1943 года в Лонг-Бич, штат Калифорния.
За свою карьеру она выиграла 39 титулов на турнирах "Грэнд слэм": 12 в одиночном разряде, 16 в парном и 11 в миксте. Считается одной из главных фигур в развитии женского тенниса.
В 1973 году Кинг одержала громкую победу в так называемом матче "Битва полов", обыграв бывшего чемпиона Бобби Риггса. Этот поединок стал знаковым событием в борьбе за равенство женщин в спорте.
Билли Джин Кинг активно выступала за права спортсменок, добилась равных призовых для мужчин и женщин на Открытом чемпионате США. Она также является одной из основательниц Женской теннисной ассоциации (WTA).
Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг-2025 будет проходить с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне. Участие в ней в этом году примут лишь восемь лучших сборных, тогда как в прошлом сезоне в основной сетке соревновались 12 команд.
Сборная Украины, которая впервые в истории пробилась в финал, стартует в четвертьфинале матчем против испанок. Поединок состоится 17 сентября, начало - в 12:00 по киевскому времени.
Формат финала предусматривает матчи на выбывание, где каждая встреча будет состоять из двух одиночных поединков и, при необходимости, парного матча. Команда, которая одержит две победы, проходит дальше.
В составе национальной команды к выступлениям готовятся:
Кубок Билли Джин Кинг-2025, четвертьфинальные пары (в скобках - номера сеяных команд):
