Легендарная Билли Джин Кинг поддержала украинских теннисисток перед матчем с Испанией

Как прошла встреча

"Сегодня национальная сборная Украины по теннису имела невероятную честь встретиться с легендарной Билли Джин Кинг - женщиной, которая изменила историю спорта, начав борьбу за равенство и справедливость", - говорится в сообщении Svitolina Foundation, которая занимается управлением сборной.

Легенда мирового тенниса пожелала нашей команде успехов в нелегкое для Украины время, выразила поддержку мира и оставила свою подпись на украинском флаге.

Кто такая Билли Джин Кинг

Легендарная американская теннисистка, одна из самых известных спортсменок ХХ века. Родилась 22 ноября 1943 года в Лонг-Бич, штат Калифорния.

За свою карьеру она выиграла 39 титулов на турнирах "Грэнд слэм": 12 в одиночном разряде, 16 в парном и 11 в миксте. Считается одной из главных фигур в развитии женского тенниса.

В 1973 году Кинг одержала громкую победу в так называемом матче "Битва полов", обыграв бывшего чемпиона Бобби Риггса. Этот поединок стал знаковым событием в борьбе за равенство женщин в спорте.

Билли Джин Кинг активно выступала за права спортсменок, добилась равных призовых для мужчин и женщин на Открытом чемпионате США. Она также является одной из основательниц Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украина в финале командного турнира

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг-2025 будет проходить с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне. Участие в ней в этом году примут лишь восемь лучших сборных, тогда как в прошлом сезоне в основной сетке соревновались 12 команд.

Сборная Украины, которая впервые в истории пробилась в финал, стартует в четвертьфинале матчем против испанок. Поединок состоится 17 сентября, начало - в 12:00 по киевскому времени.

Формат финала предусматривает матчи на выбывание, где каждая встреча будет состоять из двух одиночных поединков и, при необходимости, парного матча. Команда, которая одержит две победы, проходит дальше.

В составе национальной команды к выступлениям готовятся:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Юлия Стародубцева

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Кубок Билли Джин Кинг-2025, четвертьфинальные пары (в скобках - номера сеяных команд):