Легенда украинского искусства. На 95-м году жизни умер художник Владимир Микита

Художник отошел в мир иной

"Сегодня на 95 году жизни отошел в вечность именитый художник наш земляк, Владимир Микита. Это - человек-эпоха, патриарх закарпатской школы живописи, академик Национальной Академии искусств Украины, народный художник Украины, лауреат Шевченковской премии", - написал Билецкий.

По его словам, полотна Владимира Микиты стали узнаваемым символом Закарпатья. Он передавал в картинах самобытность края, красоту его людей, глубину традиций и непобедимый дух украинской идентичности.

"Владимир Васильевич оставил после себя неоценимое наследие, которое будет жить вечно в его работах, в памяти учеников и в сердцах всех, кто увлекался его искусством", - добавил Билецкий.

Владимир Микита (фото: Facebook/Ужгород 24)

Жизненный путь художника

Владимир Микита - один из самых ярких представителей закарпатской школы живописи. Его работы пронизаны глубоким национальным содержанием и с особой теплотой передают быт и атмосферу закарпатского села.

Он родился 1 февраля 1931 года в селе Ракошино на Закарпатье. Образование получал в Ужгородском училище прикладного искусства, где его наставниками были классики украинской живописи - Адальберт Эрдели, Иосиф Бокшай и Федор Манайло. Несмотря на то, что в 1950 году не был зачислен во Львовский институт по политическим мотивам, он не оставил творчества.

После службы в армии художник более 50 лет работал в Закарпатских художественно-производственных мастерских. С 1962 года - член Союза художников Украины, в 1996-1999 годах возглавлял Закарпатскую организацию Союза. Также преподавал в Закарпатском художественном институте имени Эрдели.

Его вклад в искусство отмечен многочисленными наградами, среди которых - звание народного художника Украины (1991), членство в Академии искусств, Шевченковская премия (2005), ордена Ярослава Мудрого IV и V степеней, а также Золотая и Большая золотая медали Национальной академии искусств Украины.

Владимир Микита имел звание народного художника Украины (фото: Facebook/Ужгород 24)

Работы художника

Среди самых известных работ художника - "Учитель-пенсионер", "Моя мамка", "Портрет Ф. Манайла", "Запоздалая весна". Его картины экспонировались в Украине и за рубежом - во Франции, Италии, Японии, Канаде, Германии и других странах, а также хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Владимир Микита работал в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта и бытовой композиции. Его искусство отличается глубокой философией, мастерской композицией и узнаваемой живописной манерой.

Работы Владимира Никиты (фото: Википедия)

Даже в 94 года Владимир Микита продолжал рисовать. В одном из последних интервью Укринформу он заявил:

"Прежде всего должна быть идея, замысел. Тогда начинается процесс. В любом случае, это - не случайность. Раньше у меня был определенный режим, которого я годами придерживался. Должна быть цель жизни, при которой формируется программа, все твои жизненные процессы. Моя цель всегда - творчество. Но теперь режим, при котором есть возможность ежедневно работать, трудно придерживаться из-за немощности тела", - рассказал тогда художник.

Также тогда Владимир Микита признался, что в последнее время в основном "рисовал" во сне. Во снах ему приходили сюжеты картин и даже краски, потом он воплощал эти идеи в реальность.

Владимир Микита умер на 95-м году жизни (фото: facebook com zacarpathians)