ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Умер легендарный бомбардир "Карпат" Степан Юрчишин

Львов, Четверг 10 июля 2025 19:04
UA EN RU
Умер легендарный бомбардир "Карпат" Степан Юрчишин Фото: Не стало Степана Юрчишина (ФК "Карпаты")
Автор: Андрей Костенко

10 июля на 68-м году жизни не стало Степана Юрчишина - легендарного бомбардира "Карпат", одного из самых известных футболистов в истории львовского и украинского футбола,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФК "Карпаты".

Рекорды Юрчишина

За свою карьеру Юрчишин поиграл во многих командах, среди которых, в частности, были киевское "Динамо" и московский ЦСКА. Но для болельщиков его имя связано, прежде всего, с "Карпатами".

Выступая за львовский клуб, нападающий установил уникальное достижение - забил 42 гола в 42-х матчах турнира Первой лиги чемпионата СССР. Этот рекорд так и остался непокоренным до самого развала Советского Союза.

Еще один нетипичный случай, связанный с игроком. В 1979 году он сыграл четыре матча за сборную СССР: его вызвали туда, как представителя клуба Первой лиги. Случай не уникальный, но очень редкий. И в компании лучших тогдашних форвардов Союза он не потерялся - отметился забитым голом в ворота сборной Румынии.

С "Карпатами" - как игрок и тренер

Юрчишин выходил на поле до 1990 года и завершил карьеру в возрожденных "Карпатах". После чего некоторое время возглавлял команду, как главный тренер.

Впоследствии работал на различных тренерских должностях в нескольких командах. Но, в основном, и этот вид деятельности специалиста был связан с родным клубом.

"Степан Федорович оставил после себя не только значительное наследие в футболе, но и всегда будет в сердцах тех, кто его знал. Футбольный клуб "Карпаты" искренне скорбит и выражает соболезнования родным и близким Степана Федоровича", - говорится в официальном сообщении на сайте "Карпат".

Ранее мы сообщали, почему Роналду не было на похоронах Жоты.

Также писали о жестоком убийстве известного украинского боксера и его семьи в Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Карпаты
Новости
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом