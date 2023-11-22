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Шумахер-младший подыскал команду на новый сезон: где будет выступать сын легенды

Среда 22 ноября 2023 15:58
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Шумахер-младший подыскал команду на новый сезон: где будет выступать сын легенды Фото: Мик Шумахер трудоустроился в "Альпине" (twitter.com/SignatechAlpine)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий пилот Мик Шумахер в следующем году решил стартовать в чемпионате мира по автогонкам на выносливость WEC за рулем "Альпин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter команды.

24-летний гонщик сезон-2024 проведет в марафонских гонках. Он будет пилотировать гиперкар дебютанта WEC.

Шумахер-младший попал в состав "Альпина" после серии тестов. Вместе с ним честь команды будут защищать Николя Ляпьер, Матью Ваксивьер, Шарль Милези, Фердинанд Габсбург и Поль-Лу Шатен. Шестерку пилотов разделят на два экипажа 7 февраля.

Сезон-2023 Шумахер отработал резервистом "Мерседеса" в Формуле-1. Немецкий гонщик не смог вернуться в пелотон на следующий год и решил попробовать силы в WEC. На заре карьеры в гонке на выносливость соревновался и его отец – Михаэль Шумахер.

Кто такой Мик Шумахер

Немецкий гонщик, сын семикратного чемпиона мира. Чемпион европейской Формулы-3 и Формулы-2.

Дебютировал в F1 за "Хаас" в сезоне-2021. Первый год завершил без очковых достижений, а во время второго сезона в американской конюшне набрал 12 пунктов. Лучший результат в карьере – 6-е место на Гран-при Австрии прошлого года.

На заре выступлений в автогонках взял псевдоним Мик Бетч, использовав девичью фамилию матери вместо своего культового отца. В 2019-2022 гг. пользовался поддержкой "Феррари", а с 2023-го оказался под крылом "Мерседеса".

К слову, ранее Ферстаппен переиграл Леклера в Лас-Вегасе на уличной трассе.

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